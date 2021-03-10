شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: لأول مرة في تاريخ الكنيسة تجتمع كل هذه الأحداث في وقت واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في كلمته لإعداد الميرون بكاتدرائية دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم الأربعاء، إنها المرة الأولى التي يجتمع فيها هذا الكم من الأحداث الكنسية خلال هذه الفترة القصيرة، وهي أحداث اجتماعات لجان المجمع المقدس ثم الجلسة العامة للمجمع، ثم تجليس وسيامات الأساقفة الجدد، ثم الاحتفال بذكرى نياحة مثلث الرحمات الأنبا صرابامون الأسقف والرئيس السابق لدير الأنبا بيشوي، واليوبيل الذهبي لنياحة القديس كيرلس السادس، ثم إعداد وتقديس زيتَي الميرون المقدس والغاليلاون.

وجاء نص حديث قداسته حول هذا الأمر كما يلي: «ونحن في زمن الجائحة تعطل صنع الميرون العام الماضي بسبب قيود السفر والعزل والحظر، ولكن وجدنا بنعمة المسيح مع انفراج الأزمة قليلًا أن نجتمع، كل المجمع المقدس، في فترة زمنية محدودة ونتمم عدة خدمات مراعاةً للوقت والظروف، وللآباء الذين يسافرون من بلاد كثيرة. فكان اجتماع المجمع المقدس يوم الخميس الماضي وقبله اللجان، ويوم السبت والأحد كانت سيامة الأساقفة الجدد وتجليس الأساقفة، ويوم الاثنين كان التذكار السنوي الأول للمتنيح الأنبا صرابامون، ويوم الثلاثاء كان اليوبيل الذهبي لنياحة البابا كيرلس السادس، واليوم وغدًا إعداد الميرون وتقديسه».

أضاف: «ربما في تاريخ الكنيسة لم تجتمع كل هذه المناسبات في هذه الفترة الوجيزة، ولكنها من نعم الله التي ينعم بها علينا في كل صباح، وجدنا من المناسب مع وجود الآباء أن نعد ونجهز الميرون في الأيام الأولى من الصوم الكبير على أن يحضر الزيت المُحَضَّر قداسات الصوم كلها حوالي ٥٠ قداس من أجل تقديسه قبل أن يوزع على الكنائس والإيبارشيات».

بحضور 50 أسقف ومطران .. البابا يرأس قداس عمل زيت الميرون المقدس: 2 كليو لكل ايبراشية .. وكورونا قلّلت تدشين الكنائس والأوانى (صور)

البابا يرشم الأساقفة والمطارنة 3 مرات بطقس إعداد زيت الميرون بوادى النطرون (صور)

البابا يرشم الأساقفة والمطارنة 3 مرات بطقس إعداد زيت الميرون بوادى النطرون (صور)

بحضور 50 أسقف ومطران .. البابا يرأس قداس عمل زيت الميرون المقدس: 2 كليو لكل ايبراشية .. وكورونا قلّلت تدشين الكنائس والأوانى (صور)