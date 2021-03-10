شكرا لقرائتكم خبر عن «اختر سؤالا تتمنى وجوده وأجب عليه».. إحالة مدرس بـ«هندسة قنا» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، الأربعاء، إحالة مدرس بكيلة الهندسة للتحقيقات لمخالفته معايير وضع أسئلة الامتحانات.

وأشار غرباوى إلى إنه تم إحالة الدكتور علاء وزيري، المدرس بكلية الهندسة، لوضعه سؤالا بعنوان «اختر سؤالا كنت تتمنى وجوده في الامتحانات وأجب عليه»، في امتحان مادة «مقاومة وتكنولوجيا المواد 2»، لطلاب الفرقة الثانية قسم الهندسة المدنية للتحقيقات.

وأضاف أنه تمت إحالة الأمر للشؤون القانونية لعدم الالتزام بالأطر العلمية في وضع أسئلة الامتحانات، وكذلك سوف يتم إخطار عميد الكلية لتشكيل لجنة لتصحيح هذه الورقة الامتحانية، بعد منعه من تصحيح المادة.