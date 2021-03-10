شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة المنوفية يشارك افتراضيًا في اجتماع «الأعلى للدراسات العليا والبحوث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اليوم الدكتور احمد فرج القاصد، نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث، في إجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث والمنعقدة عبر منصة الاجتماعات الالكترونية.

وقال «القاصد» إن المجلس ناقش تطوير وحدة المكتبات الرقمية بالجامعات المصرية ورفع إمكانياتها التنافسية بين الجامعات العربية والعالمية من خلال العديد من محاور العمل المختلفة. وإتاحة الخدمات على الإنترنت سواء من داخل أو خارج الحرم الجامعى وتوفير آلاف الدوريات والكتب الإلكترونية والرسائل الجامعية والعالمية بالإضافة إلى محتوى المكتبات الجامعية المصرية من كتب ودوريات ورسائل جامعية من خلال الفهرس الموحد للجامعات المصرية.

وأوضح أن المجلس ناقش أيضا تطوير التصنيف الدولي للجامعات المصرية والذي يعد من أبرز المؤشرات التي يستدلّ بها على مدى تطور المؤسسات التعليمية وجودتها، من وضع وزارة التعليم العالي معايير تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لتكون نقطة انطلاق للدخول والتنافس في التصنيفات العالمية لجودة الجامعات والعمل بها للتنافس والحصول على مراتب متقدمة.

وناقش المجلس تطوير منظومة الطلاب الوافدين لتذليل الصعوبات وجذبهم وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر، وأكد المجلس على ضرورة التاكيد على اتباع واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا في المنشأت والتجمعات الطلابية في الجامعات المصرية.