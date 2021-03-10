شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: بدء العمل في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الأندية والمتنزهات الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعا مع مجلس إدارة أندية ومتنزهات العاملين بالإدارة المحلية، وذلك بحضور المهندسة لبني عبدالعزيز نائبة المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، لبحت أسباب التأخر في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الأندية والمتنزهات التابعة للمحافظة، والأخرى المقرر إنشاءها بالأراضي الفضاء أملاك المحافظة «نادي العائلات التابع لمركز التنمية الثافية، نادي الربيع، أرض أعلى نفق أبوالريش، أرض الصيادين، أرض الحكماء».

واستمع المحافظ من أعضاء المجلس للأسباب التي حالت دون تنفيذ أعمال التطوير والإنشاء ورفع الكفاءة، وكذلك أعمال الطرح والترسية للأندية والمتنزهات التابعة للمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال وتنفيذها في أسرع وقت ليبدأ العمل الفعلي بداية من الأحد المقبل في جميع الأماكن المحددة والمقرر تطويرها، على أن يتم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وإفتتاح هذه النوادي قبل يوليو القادم.

وقال المحافظ: «يجب علينا أن نوفر للعاملين بالإدارة المحلية وجميع المواطنين أماكن لائقة يتنزهون فيها ويقضي أطفالهم وأبناءهم أوقات فراغهم بداخلها».

وأشار المحافظ إلى أن تلك الأندية من المقرر أن تتضمن أماكن ترفيهيه وألعابا للأطفال، وملاعب ومسطحات خضراء ووحدات طعام متحركة قابلة للفك والتركيب وكافتيريات، فضلاً عن التعاقد مع إحدي مؤسسات التدريب لإستغلال القاعات المغلقة الموجودة بالنوادي، لعقد الدورات التدريبية في المجالات المتعددة «الكمبيوتر، اللغات، التنمية البشرية» .

وأوضح المحافظ أن أحد مخططات التطوير للأندية التابعة للمحافظة، ستشتمل على إقامة قاعة أفراح ينتفع بها أبناء العاملين بالإدارة المحلية، والمديريات الخدمية، وجميع المواطنين على أرض محافظة الشرقية.

وخلال الاجتماع، كلف المحافظ نائبته بضرورة تزويد الممشى السياحي أمام ديوان عام المحافظة، والأخر أمام جامعه الزقازيق بالخدمات اللازمة والضرورية والتي يحتاجها المواطن أثناء تنزهه وتواجده بالممشي، كوحدات الطعام والكافيهات المتنقلة على أن يتم تحديد شكل وحجم تلك الوحدات حسب المساحات المتاحة والمسموح التواجد فيها.

كما سيتم إتاحة الفرصة لتواجد سيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة، لتقديم خدماتها الثقافية من قراءة وإطلاع وممارسة لأنشطة الرسم والتلوين والألعاب، كالشطرنج والترفيهية من خلال عرض العرائس الخشبية المتحركة لتقديم محتوي هادف للأطفال.

وفي نهاية الإجتماع قرر المحافظ عقد إجتماعاً مع أعضاء المجلس يوم الأربعاء القادم، للإطلاع على ما تم من أعمال والخطوات الجادة التي تم اتخاذها في تنفيذ المشروع .