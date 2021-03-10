شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للطب البيطري ببورسعيد لتوعية أصحاب الماشية بأهمية التحصين والترقيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الطب البيطري ببورسعيد بحملة إرشادية جديدة اليوم الاربعاء من خلال الدكتورة عزة ناجى ودكتورة إنجى الشبينى..وإشراف دكتورة أمانى راضى مدير إدارة الإرشاد بعمل توعية للمربين بالقابوطى الجديد جنوب محافظة بورسعيد عن ضرورة المشاركة في الحملة وأهمية التحصين والتسجيل والترقيم في الحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما قامت الحملة بتوجيهات دكتور عاطف عيسى مدير عام مديرية الطب البيطري ببورسعيد بتعريب المربين ببورسعيد بالتربية المنزلية الآمنة للدواجن وأهمية شراء الكتكوت عمر يوم واحد لضمان خلوه من فيروس أنفلوانزا الطيور.

حملة ارشاد للطب البيطري ببورسعيد بتوعية المربين بالمشاركة في التحصين والترقيم للحفاظ علي الثروة الحيوانية

حملة ارشاد للطب البيطري ببورسعيد بتوعية المربين بالمشاركة في التحصين والترقيم للحفاظ علي الثروة الحيوانية