شكرا لقرائتكم خبر عن «الشريف» يعلن انتهاء أزمة «توك توك الإسكندرية»: لن نسمح بحجب الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإسكندرية بها ٢٥ الف مركبة توك توك المرخص منها ١٠ آلاف فقط، لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من أزمة مركبة التوك توك في المدينة الساحلية وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف«الشريف»، في كلمته التي ألقاها مساء اليوم، على هامش افتتاح مؤتمر «مصر تتغير»،لمكتبة الاسكندرية، أن قرارات الإزالة في المحافظة بلغت ١٣٤ الف قرار إزالة خلال ١٠ سنوات، نفذ منها ٤ آلاف قرار فقط، لافتاً إلى أنه لولا قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي القوية ما كان سينتهي عصر مافيا البناء.

وأوضح «الشريف» أن الإسكندرية تعاني ومازالت تعاني، حتي الآن على الرغم من العديد من المبادرات والمشروعات التي قامت بتنفيذها الحكومة وعلى رأسها مبادرة الرئاسة حياة كريمة، لافتا إلى أن المدينة تحصل على قدر ودعم كبير من قبل الجهات السياسية والحكومة ويتجلي ذلك في المشروعات والمبادرات التي يجرى تنفيذها وكان ينتظرها الأهالي لسنوات طويلة.

وأكد محافظ الاسكندرية عدم التعاقد مع أي منشأت مخالفة تحجب رؤية البحر مشيرا إلى ان 75% من ساحل البحر كان محجوب عن أهالي الإسكندرية

ولفت إلى أن مصر تتغير إلى الأفضل، وذلك من خلال القيادة السياسية والشباب الواعد والعلماء العظماء، لافتاً إلى مصر ستتغير دائما خاصه في ظل القرارات القوية.

وتطرق الشريف في كلمته إلى مشكلة العقارات القديمة بالمدينة، مشيرا إلى ان الاسكندرية تعاني من كثرة العقارات المتهالكة في بعض المناطق مثل منطقة كرموز موضحا أن إنهيار مبني واحد يتسبب في إخلاء ١٢ مبني بجواره، وأكد انه لولا مشروع بشاير الخير لعانى أهالي الإسكندرية خاصة أصحاب العقارات القديمة التي تنهار بشكل دائم بسبب إنهيار البنية التحتيحة.

وأوضح محافظ الاسكندرية أن مشروع محور المحمودية حقق السيوله المرورية التي كانت تعاني منها الإسكندرية بعد زيادة عدد السكان في المحافظ وصولا إلى ٥ ونص مليون نسمه بالإضافة إلى مليون زائر في فصل الصيف.

