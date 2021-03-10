شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة قناة السويس الثالثة محليًا والـ112 عالميًا في تصنيف التايمز لدول الاقتصادات الناشئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس عن حصول الجامعة على المركز ١١٢ عالمياً والمركز الثالث على مستوى مصر بعد جامعة المنصورة وجامعة أسوان في التصنيف الإنجليزى THE Times Higher Education لدول الاقتصادات الناشئة، مؤكداً حرص الجامعة على تحقيق الريادة ضمن أفضل الجامعات العالمية، مشيرًا إلى أن التقدم جاء في إطار سعي الجامعة الدائم نحو الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وإدراجها في أكبر عدد من أهم التصنيفات الدولية.

وأشارت الدكتوره ماجده هجرس نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا إلى أن تصنيف تايمز لأفضل الجامعات في الدول ذات إقتصادات ناشئه يشمل الجامعات في البلدان المصنفه «كإقتصاد ناشئ» بما في ذلك الدول في بريكس BRICS البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا(الدول صاحبه أسرع نمو اقتصادي بالعالم).

ويستخدم التصنيف نفس مؤشرات الأداء الـ١٣ التي يتم استخدامها في تصنيف تايمز للجامعات العالميه ،وهى البحث العلمى والتدريس ومعدل الإستشهاد البحث والتعاون الدولى والدخل من الصناعه ولكن يتم إعادة معايرتها لتعكس أولويات التطوير للجامعات في الإقتصادات الناشئة.