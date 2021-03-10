شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم بالسويس» يعقد اجتماعا لمناقشة آلية الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اجتمع ياسر عمارة وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس بموجهى عموم المواد الدراسة خلال الاجتماع لمناقشة الكتاب الدوري رقم (٥) لسنة 2021 الخاص بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة االاعدادية والتعليمات الصادرة.
كما ناقش عمارة مع موجهى عموم المواد الية العمل في الفصل الدراسي الثاني.
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