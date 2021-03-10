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وكيل «تعليم بالسويس» يعقد اجتماعا لمناقشة آلية الفصل الدراسي الثاني

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع ياسر عمارة وكيل مديرية التربية والتعليم بالسويس بموجهى عموم المواد الدراسة خلال الاجتماع لمناقشة الكتاب الدوري رقم (٥) لسنة 2021 الخاص بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة االاعدادية والتعليمات الصادرة.

كما ناقش عمارة مع موجهى عموم المواد الية العمل في الفصل الدراسي الثاني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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