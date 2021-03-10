شكرا لقرائتكم خبر عن «التثقيف الصحي» يواصل نشاطه في التوعية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت ادارة التثقيف والاعلام الصحى في مديرية الصحة بشمال سيناء، تكثيف الرسالة الاعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى والدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة واشراف الدكتورة ريهام الغزال مديرة التثقيف والاعلام الصحى بادارة العريش الصحية .

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف الصحى في مديرية الصحة إلى أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح الحكومية لعقد الندوات وتوعية العاملين بأهم طرق الوقاية من الفيروس وتعليمات الدولة في مواجهته، وذلك تحت عنوان: ( كلنا واحد – اعرف عدوك – كورونا الفيروس الخفى ) .

وأضاف أن ندوة اليوم كانت في مقر المركز الحضرى بوسط مدينة العريش بمشاركة ابتسام عمر مسؤل الإعلام والتربية السكانية التي أكدت على التركيز على تشديد الاجراءات الوقائية والاحترازية وفى مقدمتها ارتداء الكمامة والتباعد ونظافة اليدين باستمرار بفركهما بمطهر كحولى أو غسلهما جيداً بالماء والصابون، وضرورة الحرص عند السعال والعطس على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقى والتخلص منه بعد ذلك فوراً وغسل اليدين، وكذا أهمية تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال.. مع المحافظة على النظافة الشخصية والحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو مشاركة أدواتهم الشخصية.

كما تم استعراض أهمية تجنب الأمراض المعدية عن طريق التهوية الجيدة والتغذية السليمة وممارسة الرياضة والاعتدال في الممارسات الحياتية والراحة وعلاقتهم بالمناعه.. مشيرة إلى أهمية المعرفة الوقائية للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد وأخذ قسط كاف من الراحة.

يذكر أنه سبق عقد ندوات للتوعية في مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى وادارة جمارك شمال سيناء والسجل المدنى لتوضيح أهم التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا والتأكيد على نشر الوعى الصحى بالالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا وخصوصا في المساجد ودواوين المديريات.

وتستمر الندوات واللقاءات التوعوية في مختلف المديريات والمصالح الحكومية لنشر التوعية بأهم طرق الوقاية من الفيروس وتعليمات الدولة في مواجهة الموجة الثانية من الفيروس، والتركيز على تشديد الاجراءات الوقائية والاحترازية .