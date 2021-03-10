شكرا لقرائتكم خبر عن نادى السعادة بالعريش يحتفل بيوم المرأة واختيار الأم المثالية والأب المثالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل نادى السعاده فى العريش بيوم المرأة المصرية واختيار الأم المثالية والاعتبارية والأب المثالى.

وقالت فاطمه نصار، مديرة النادى، أنه تم عقد الاجتماع الأسبوعى للنادى بمناسبة يوم المرأة العالمى، حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء بمناسبة يوم الشهيد وقراءة الفاتحة على أرواحهم، كما استعرض النادى انجازات المرأة المصرية بمناسبة يوم المرأة العالمى.

من جهة أخرى، تم إجراء مسابقة الأم المثالية والاعتبارية والأب المثالى بحضور لجنة للتحكيم والاختيار ضمت كل من الدكتور عرفات شرف الدين ممثل الاتحاد العربى للقبائل، حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بالمحافظة، عايدة مصبح عضو الوحدة، وسناء جلبانة مقرر المجلس القومى للأمومة والطفولة بالمحافظة.

وفازت بلقب الأم المثالية كل من السيدات شادية الغالى وهانم سلام وصبرية عبد الله وسامية حسن ، وفازت بلقب الأم الاعتبارية الحاجة زينب القصاص، كما فاز بلقب الأب المثالى عايش الشوربجى.