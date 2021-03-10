شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء 8 مشروعات لـ«تحيا مصر» بتكلفة 686 مليون جنيه بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعاً للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات تحيا مصر بإجمالى 14 مشروع بتكلفة إجمالية 686 مليون جنية منهم مشروعات كانت متعثرة حيث جارى تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وتم إنهاء 8 مشروعات منها بنسبة 100 % سواء إنشائياً وبنية أساسية منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و323 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضاً 43 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأكد اللواء أشرف عطية على أنه بالرغم من التحديات العديدة ومنها تداعيات جائحة كورونا فهناك مشروعات تم نهوها بنسبة 100 % وسيتم إفتتاحها خلال الفترة القادمة منها مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بسعة 18 سرير لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كم داخل قرى مركز نصر النوبة، بجانب مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة .

واشار إلى أنه من بين المشروعات الجاهزة للإفتتاح أيضاً إستكمال وتشطيب 144 وحدة سكنية، وكذا مشروع توصيل المرافق العامة لـ 144 وحدة سكنية أخرى بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، فضلاً عن توصيل المرافق العامة لـ 432 وحدة سكنية بالطويسة بدراو، مع دعم قرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة بعدد 4 عربات مطافى، وأخيراً دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال .