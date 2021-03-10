شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير مدينة الأقصر يتسلم مهام عمله الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأربعاء، استلام أشرف مصطفى الحجاجي، مهام عمله الجديد كسكرتير لمجلس مدينة الأقصر، خلفاً للمهندس حنا ابراهيم سليمان لبلوغة سن المعاش، واستهل العمل بالمرور على الإدارات المختلفة برفقة رئيس المدينة .

وأوضح رئيس المدينة، انه تم التعارف على مديري وموظفي الادارات، ومناقشة بعض الموضوعات الجارية بكل إدارة وعرض جميع الملاحظات، والاهتمام الدائم بكل ما يرفع مستوى الموظفين.

بالإضافة إلى متابعة أهم الموضوعات التي تمس المواطن الأقصري من تسهيل الإجراءات القانونية من خلال التعامل مع المواطنين بالمركز التكنولوجي، بجانب التواصل بصفة مستمرة مع رؤساء الأحياء بشأن نظافة الشارع ورفع الإشغالات بالمدينة.