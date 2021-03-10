شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول منصة افتراضيه للتوظيف لعام 2021 للجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركزالجامعي للتطويرالمهنى بجامعة المنوفية عن إطلاق أول منصة إفتراضيه للتوظيف الطلابي والخريجين لسنة 2021 وذلك بالتعاون مع رؤساء تسع جامعات أخرى.حيث توفرهذه المنصة الجديدة أمام أصحاب الأعمال إمكانية عرض فرص العمل والتدريب طوال العام، كما ستوفر الفرص للطلاب للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية فضلاً عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهنى.. ومن المفترض أن تطلق المنصة أولى فاعلياتها للملتقى الإفتراضي للتوظيف يوم الإثنين الموافق 22 مارس 2021 ويعد هذا الملتقى الثانى من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضى الاول الذي عقد في سبتمبر 2020 نجاح كبير بحضور نخبه من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية في تسع محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

هذا وقد أعلن المركز بأن هذه المبادرة تأتي تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطويرالمهني والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزاً بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي وإحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.

ومن جانبه صرح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بأن الجامعة فخورة بإطلاق هذه المنصة الدائمة للتوظيف في إطار السعي الدائم لخدمة الطلبة والخريجين في ظل التعاون المتبادل مع التسع جامعات الشريكة على مدار عام كامل، مؤكدًا بأن هذا الملتقي الإفتراضي يعد فرصة متميزة لأبناء جامعة المنوفية، وخاصة الخريجين للتواصل الفعال مع نخبة من أصحاب العمل عبر منصات متنوعة مثل غرف التواصل والبث عبر الإنترنت والندوات الإفتراضية والبريد الإلكتروني وغيرها بهدف تبادل المعلومات حول الوظائف المتاحة. فجامعة المنوفية لا تدخر جهداً في تأهيل أبنائها الطلاب والخريجين لزيادة تنافسهم المهني في مواجهة أسواق عالمية غير تقليدية شديدة التنافسية.

وسوف توفر المنصة التواصل المباشر مع أصحاب المهن والشركات باعتبار هؤلاء الأبناء من أفضل وأميز الكوادر المصرية الشابة المتميزة عبر منصه ثلاثية الأبعاد ديناميكية من خلال غرف التواصل والإجتماعات عن بعد والبث عبر الإنترنت والندوات الافتراضية أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

ويوفر المركز لينك يُمكن الطلاب والخريجين من التواصل والإستفسار من خلاله