شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 13 ألف طالب أدوا الامتحانات في جامعة قناة السويس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن إمتحانات اليوم الأربعاء الموافق ١٠ مارس عقدت داخل ١٣ كلية بالجامعة حيث يؤدى الإمتحانات ١٣٦١٧ طالب وطالبة.

وأشار زكى إلى أنه مع اقتراب انتهاء الأسبوع الثانى للإمتحانات النظرية لم يتم رصد أى حالات اشتباه بفيروس كورونا أو عزل لدى الطلاب مؤكدا على حسن سير الإمتحانات وإلتزام الطلاب والملاحظين بالإجراءات الإحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وإرتداء الجميع الكمامات.

فى سياق متصل، قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بتفقد سير أعمال الامتحانات، داخل لجان الكليات للاطمئنان على الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات، والتى بدأت بتنظيم دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعى ومرورهم عبر بوابات التعقيم ، والتأكد من إرتداء الكمامة، والسير طبقا للعلامات المحدده على بوابات الجامعة والتي تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمبانى ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات.

ثم توجه شقيدف لتفقد لجان كلية الآداب والعلوم الإنسانية واستقبله الدكتور عادل السعدنى الذى أكد أن ٣٠٨٧ يؤدون إمتحانات اليوم داخل الكلية على فترتين صباحية ومسائية للفرقتين الأولى والثالثة كما أشار عميد الكلية أنه تم تصحيح ٢٧٦٠٠ ورقة امتحانية بوحدة القياس والتقويم بالكلية منذ بداية الإمتحانات.

ومن الآداب توجه شقيدف لتفقد لجان كلية التربية حيث استقبله الدكتور مدحت صالح عميد الكلية والذى أشار أن ٢٣٤٠ طالب وطالبة يؤدون إمتحانات اليوم بالفترتين الصباحية والمسائية بجميع الشعب للفرقتين الأولى والثانية كما تستمر عمليات التصحيح الإلكتروني بوحده القياس والتقويم لكليه التربيه بإجمالى تصحيح ٢٨ ألف ورقة امتحانية.

وبكلية السياحة والفنادق أستقبل الدكتور محمد عبد الرحمن حجازي عميد الكلية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حيث تعقد الإمتحانات لطلاب الفرقة الأولى والثالثة على فترتين بإجمالى عدد طلاب ٦٤٩.

أما عن إمتحانات كلية الألسن أدي الإمتحانات اليوم ٧٥٢ طالب وطالبة بجميع الشعب للفرقتين الأولى والثالثه.