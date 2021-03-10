شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 35 سفينة صادر ووارد خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة ميناء دمياط ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 35 سفينة، كما أستقبل اليوم ناقلة الغاز المسال ( METHANE LYDON VOLNEY) والتى ترفع علم برمودا والتى يبلغ طولها 284 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ 60 ألف طن من الغاز المسال متجهة الى بلجيكا.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23043 طن تضم 4600 طن رمل و 9350 طن فوسفات و 6970 طن يوريا و 223 طن طفلة رمل و 1900 طن صويا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30613 طن تشمل : 1235 طن خشب زان و 3493 طن حديد و 100 طن برادة حديد و 5080 طن ابلاكاش و 13302 طن قمح و 891 طن ذرة و 1976 طن و صودا و 4536 طن فول .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1405 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و ورق عنب و خس ) و حاصلات زراعية ( بصل و كركدية و زعتر و فول و حمص و فول سودانى ) و فواكه ( فراولة و برتقال و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسنغافورة وهولندا وأمريكا والصين والهند وكرواتيا وسلوفينيا وإسبانيا وألمانيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 86 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2160 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 125389 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 134696 طنا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1362 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5359 شاحنة.