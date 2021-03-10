شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد "الميرون المقدس" بدير الأنبا بيشوى برئاسة البابا تواضروس للمرة الـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت في التاسعة من صباح اليوم أولى ترتيبات عمل زيت الميرون المقدس الذي يتم عمله بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون على مدار يومين للمرة الأربعين فى تاريخ الكنيسة القبطية والثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثانى.

وتولى قداسة البابا توزيع مواد الميرون على أعضاء المجمع المقدس، في مشهد بديع يليق بسر الميرون المقدس الذي يطلق عليه سر الفرح، وبعد أن تسلم أحبار الكنيسة كلٌ جزء من مواد الميرون توجه إلى مكانه تمهيدًا لبدء موكب الميرون الذي سيتوجه بقيادة قداسة البابا إلى كاتدرائية الكبرى لبدء الصلوات.

وتحرك، في العاشرة من صباح اليوم، موكب الآباء أعضاء المجمع المقدس المقدس المشاركين في إعداد الميرون المقدس، الحاملين المواد المكونة لزيت المسحة المقدسة (27 زيتًا عطريًّا)، منطلقًا من الكنيسة الأثرية لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، إلى الكاتدرائية الكبرى بالدير ذاته حيث سيبدأون طقس إعداد الميرون للمرة الـ 40 فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

تقدم الموكب خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد بألحان الاستقبال الملكي، تلاهم الآباء الكهنة والرهبان، وبعدهم الآباء المطارنة والأساقفة، ثم قداسة البابا تواضروس الثاني وفي يده تقليد عمل الميرون المقدس.