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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إصدار شهادة باللغتين العربية والإنجليزية لمن حصلوا على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، لوزارة الصحة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسئولى الوزاراتين.
وكشفت وزيرة الصحة خلال لقائها برئيس الوزراء أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم إصدار شهادة باللغتين العربية والإنجليزية، لمن حصلوا على لقاح فيروس "كورونا"، عبر طباعتها مباشرة من الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين فى الحصول على اللقاح، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لموقف خدمات توفير اللقاحات.
ومن جانبه، صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض موقف التوسع فى تنفيذ المبادرات الرئاسية، والإسراع فى وتيرة تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، وتوفير استثمارات كافية للانتهاء من المشروعات ذات نسب الانجاز الأعلى لسرعة دخولها الخدمة، وكذلك التوزيع الجغرافى العادل للخدمات الصحية لتحقيق العدالة المكانية المُتزنة، فضلا عن تكثيف تقديم خدمات الصحة العامة والوقائية وتعزيز الصحة، وتكثيف الاهتمام ببرامج صحة المرأة المصرية، واستكمال المستشفيات التى ستدخل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأوضح أن مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل سيتضمن استكمال تغطية محافظات المرحلة الأولى الخمسة من "المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل"، وهى: الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، وكذا استكمال تغطية منشآت طب الأسرة للمجموعة الثانية من محافظات المرحلة الأولى من المشروع، وبدء تغطية منشآت طب الأسرة للمجموعة الأولى من محافظات المرحلة الثانية من المشروع وهي: سوهاج، المنيا، القليوبية، كفر الشيخ، مطروح.
وأشار إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ مشروعات المستشفيات الجاري تنفيذها بمراكز المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بواقع 14 مستشفى بـ6 محافظات، وتكثيف تغطية الخدمات الطبية المتنقلة بمحافظات الجمهورية ودعم توفير الخدمات الطبية البديلة ضمن المبادرة الرئاسية لتكثيف العيادات الطبية المتنقلة، فضلاً عن استكمال المشروع القومي للمستشفيات النموذجية في 7 محافظات، واستكمال المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما في 6 مراكز بالمحافظات.
وأضاف المستشار نادر سعد، أن الخطة المقترحة تهدف إلى زيادة عدد أسرّة الحضانات والرعاية المركزة ورعاية الأطفال بمحافظات الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، وتوسيع النطاق الجغرافي لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والفحص الشامل للمرأة بكافة محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية، وإنشاء وتجهيز عيادات الكشف المبكر عن أمراض الكلى بعدد 10 مستشفيات، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.