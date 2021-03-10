أخبار مصر.. الأرصاد: انخفاض 8درجات بحرارة الجو غدا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و8 درجات، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الأرصاد: انخفاض 8 درجات بحرارة الجو غدا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و 8 درجات، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية .

الرئيس السيسى: استعادة أركان الدول تقوض خطر الإرهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برنارد إيمييه، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجى الفرنسى، وذلك بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض التعاون الثنائى الأمني والعسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية خاصةً مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد الرئيس السيسى، أن استعادة أركان الدول التي تعاني من أزمات يقوض خطر الارهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة.

سقوط عصابات منظمة ترسل طلبات صداقة عشوائية للنصب على المواطنين.. فيديو

حذرت وزارة الداخلية من الصفحات الوهمية التي ترسل طلبات صداقة عشوائية للمواطنين عبر فيس بوك، وبعدها يتحدثون مع المواطنين زاعمين أنهم رجال أعمال ولديهم أموال يريدون استثمارها في مصر، ويطلبوا من المواطنين إرسال مبالغ لهم كمصروفات شحن، وما أن يستولوا على أموال المواطنين يكتشف الضحايا أنهم وقعوا فريسة لنصابين.

الحكومة تعلن الحوافز المقترحة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تمت ‏الموافقة على برنامج الحوافز المقترحة التى ستمنح للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ‏وذلك للاختيار من بين البدائل المطروحة به، سواء فيما يتعلق بالحصول على بدل السكن، أو بدل ‏الانتقالات، وكذا ما يخص الاشتراك في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم استعراض ‏الموقف التنفيذى لمختلف الخدمات التى سيتم إتاحتها بالعاصمة والمناطق المحيطة بها‎.‎

ففيما يتعلق بالوحدات السكنية المقرر طرحها للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم ‏إقامتها ضمن مشروع "سكن مصر" بمدينة بدر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 9024 وحدة ‏سكنية بإجمالي 376 عمارة، بمتوسط مساحة تصل إلى 118م2، فقد وافق مجلس الوزراء على برنامج دعم ‏وتيسيرات للموظفين الراغبين فى الحصول على هذه الوحدات، كما تمت الموافقة على تيسيرات فى السداد ‏للراغبين من الوظائف العليا فى الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني‎ "R3" ‎بالعاصمة الإدارية ‏الجديدة‎.‎

جامعة الأزهر تقرر تأجيل امتحانات كليات البنات بأسيوط بعد ثبوت حالتين كورونا

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، أنه تقرر تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول للبنات فقط وعددهم 5 كليات، لمدة أسبوع، وإخلاء المدينة الجامعية للبنات فقط بأسيوط.

وأضاف عبد المالك فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن بداية الأمر بعد ثبوت إصابة طالبتين بفيروس كورونا إحداهن بكلية التربية والاخرى بكلية الشريعة، وتم عزلهن بمستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، بالإضافة إلى عزل المخالطات بغرفهن بالمدينة الجامعية، لافتا إلى وجود حالتين اشتباه بين مشرفات المدينة الجامعية أيضا.

وتابع : على الفور تم التواصل مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس الجامعة، وكان القرار بتأجيل الامتحانات لمدة أسبوع، وإخلاء المدينة حرصا على صحة الجميع.

الحكومة: مصر حققت معدل نمو إيجابى رغم خسائر الاقتصاد العالمى 11 تريليون دولار

استعرضت الدكتورة هالة ‏السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف ‏الأول من العام المالي الجاري 2020/2021.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فخور بأداء زملائه في الحكومة، والذي ‏أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك في ظل ظروف هي الأشد ‏قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة، هي الأصعب، موجها في الوقت نفسه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية، على الدعم الكامل والمستمر للحكومة، والمتابعة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة ‏الوطن والمواطنين.‏

وقالت الوزيرة خلال عرضها إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين ‏الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة ‏المالية العالمية 2008/ 2009، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي ‏جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.

الصحة تكشف 3 فئات بينهم مرضى الحساسية والحوامل ممنوعين من لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد موانع مرضية معينة تمنع من الحصول على لقاح كورونا. وقالت الوزارة، أنه لا توجد موانع لأخذ اللقاح باستثناء الأطفال والسيدات الحوامل والمرضعات ومرضى الحساسية.

أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الخط الساخن للوزارة (15335)، يستقبل استفسارات المواطنين حول اللقاح وتمكينهم من التسجيل.

وتابع: تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملين فى القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن).

ولفت مجاهد، إلى أن الموقع الإلكترونى سيقوم بإعطاء الأولوية فى الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التى تم إدخالها على الموقع وأضاف أنه مع وصول كميات كبيرة من اللقاح سيتم التوسع الفئات للحصول على اللقاح .

وكالة فيتش العالمية تؤكد تفوق أداء الاقتصاد المصرى على العديد من الاقتصاديات

أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تفوق أداء الاقتصاد المصرى على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضى، حيث ثبتت التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (B+)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة".

وأوضحت الوكالة، في أحدث تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن "تصنيف مصر لاقى دعمًا من سجل إصلاحاتها الاقتصاديَّة والماليَّة فى الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسُّن الذى طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلى والتمويلات الخارجيَّة".

وتوقعت الوكالة أن تسجل مصر نموا للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنسبة ثلاثة % بنهاية السنة المالية فى يونيو 2021.

وواصل احتياطى مصر من النقد الأجنبى، رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.