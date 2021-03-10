شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يكافئ مدير إداري و2 من التمريض بمركز صحة المسنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استدعى الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس الأربعاء، الدكتور حسام يونس مدير مركز صحة المسنين بمكتبه وذلك لتوجيه الشكر والتقدير لفريق عمل المركز.

جاء ذلك بعد مرور مفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالسويس -منذ أيام- على مركز صحة المسنين بالمحافظة، وملاحظته تقديم خدمة متميزة للمرضى.

وخلال اللقاء، قرر وكيل وزارة الصحة بالسويس مكافأة المدير الإداري للمركز و2 من فريق التمريض وذلك نظرًا لتفانيهم في توفير الخدمة الطبية وحُسن تعاملهم مع قاطني المركز .