شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «صحتك تهمنا» لدعم صحة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت هيئة السكة الحديد، الأربعاء، ندوة تثقيفية تحت عنوان «صحتك تهمنا» والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم صحة المرأة، وتأكيداً على دورها الهام في دفع عجلة العمل بالهيئة.

وخلال الندوة، تم توعية العاملات بالسكة الحديد ضد الأمراض التي تعانى منها السيدات وخاصة أهمية الكشف المبكر لاورام الثدي، وعنق الرحم وكيفية الوقاية منها، وكذلك ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة البدنية وتحقيق التغذية السليمة وتوضيح مدى خطورة الوجبات السريعة على جسم الإنسان وأيضاً ظاهرة إدمان مواقع التواصل الاجتماعي والذى أصبح أحد الظواهر السيئة في مجتمعاتنا خلال الأونة الأخيرة .

وأشار أشرف رسلان، رئيس الهيئة، إلى أن مثل هذه الندوات ستساهم في الحفاظ على الصحة العامة للمرأة والذى سيمكنها من الوفاء بواجبات عملها على أكمل وجه سواء داخل الهيئة أو خلال ممارساتها الحياتية .