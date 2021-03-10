شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد محمود مندور على إحدى مدارس بورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، اسم الشهيد محمود مندور على مدرسة ابتدائي بحي المناخ- الجلاء سابقًا- في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

وحمل المحافظ الالشقيقة الصغرى للشهيد لقص شريط المدرسة عقب تغيير اسمها، في الوقت الذي حملت والدته علم مصر، ورفع أفراد أسرته عددا من اللوحات التي تحمل صورة الشهيد.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن أبطالنا الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن سيظلون في ذاكرتنا دائمًا، موجهًا الشكر والتقدير لأبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضربون أروع الأمثلة في التضحية والعطاء من أجل الوطن.

كما تقدم بالشكر لأسر شهداء أبطال القوات المسلحة والشرطة على ما قدموه للوطن من أرواح غالية ونماذج مشرفة لم تتأخر يومًا عن حماية تراب الوطن.

إطلاق اسم الشهيد محمود مندور علي إحدي المدارس بمحافظة بورسعيد

إطلاق اسم الشهيد محمود مندور علي إحدي المدارس بمحافظة بورسعيد

إطلاق اسم الشهيد محمود مندور علي إحدي المدارس بمحافظة بورسعيد

إطلاق اسم الشهيد محمود مندور علي إحدي المدارس بمحافظة بورسعيد

إطلاق اسم الشهيد محمود مندور علي إحدي المدارس بمحافظة بورسعيد

إطلاق اسم الشهيد محمود مندور علي إحدي المدارس بمحافظة بورسعيد