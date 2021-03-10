شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 701 حكم قضائي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان عددًا من الأحكام القضائية المختلفة خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وبحسب بيان صادر، الأربعاء، أسفرت الحملة عن تنفيذ 701 حكم قضائي ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ حكمين جنايات و157 حكمًا بالحبس الجزئي، و25 حكمًا بحبس مستأنف و381 غرامات، و136 مخالفة متنوعة