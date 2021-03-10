شكرا لقرائتكم خبر عن دعته لحضور زفافها.. هند الهادي صاحبة قصة ملهمة تحلم بمقابلة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«نفسي الرئيس السيسي يحضر فرحي».. هاشتاج أطلقته فتاة من ذوي الهمم تدعى هند الهادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في مطلع فبراير الماضي، لتعلن رغبتها في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لزفافها الذي سيعقد بحلول منتصف العام الجاري.

هند الهادي، 28 عام، من محافظة الشرقية، استطاعت تحدي ظروفها الخاصة، إذ فقدت ساقها اليمنى على إثر حادث تعرضت له وهي في المرحلة الإبتدائية، لتصنع فيما بعد قصة ملهمة هي بطلتها.

«الرئيس السيسي هو اللي مكنا في الدولة»، من هنا جاءت الفكرة للفتاة العشرينية التي ترى أنه لولا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم من خلال جعل عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، لما استطاعوا الحصول على فرص عمل متكافئة وعلى حقوقهم بشكل عام، «قبل كدا مكانش في حد شايفنا».

منشور هند الهادي حصل على تداول واسع في دائرة المحيطين بها، وكانت ردود فعل النشطاء على موقع فيس بوك بين الإيجابية والسلبية، إذ تسائل البعض مستنكرًا «الرئيس هيشوفك يعني!»، وتقول الفتاة العشرينية لـ «المصري اليوم»، «مبشغلش نفسي بالتعليقات السلبية».

هند الهادي

«نفسي صوتي يوصله»، وهكذا أكدت أكدت على رغبتها في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي لزفافها، لافتة إلى أنها تعلم تمامًا قدر انشغاله لذلك ستقدر إذا لم يلبي طلبها ولكنها فقط ترغب في مقابلته «نفسي أقابله حتى لو هنتصور صورة».

اقتراح هند الهادي لاقى ترحيب من خطيبها محمد الذي أحبها من النظرة الأولى حين رجمعتهما الدراسة بجامعة المنيا، إذ شجعها بشدة «لو جه هتكون الفرحة فرحتين، ولو مجاش أكيد هو مشغول».

وتحت شعار «العكاز مش عائق» نشرت «الهادي»، جلسة تصويرية ظهرت خلالها وهي تقف ثابتة القدم ملقية لعكازها على الأرض، بعد أن فقدت الطرف الصناعي الخاص بها، وأوضحت أنها تريد توصيل صوتها لأحد المسئولين، لتلبي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي طلبها في غضون يومين من نشر الجلسة التصويرية.

هند الهادي‎

تقول هند أنها تلقت اتصال هاتفي غير متوقع من المكتب الخاص بالوزيرة، لإبلاغها بأن «القباج» تنتظرها في مكتبها، بل وأرسلت الوزارة لها سيارة خاصة لتوصيلها إلى المقر، وإعادتها للمنزل مرة أخرى، «قابلت الوزيرة وقالتلي هدية فرحك طرف صناعي جديد»، وتشير صاحبة الـ 28 عام إلى أنها قامت بتقديم القياسات الخاصة بالجهاز، والآن تنتظر استلامه، خلال المرحلة المقبلة.

هند الهادي

هند الهادي

كيف صنعت هند الهادي قصة ملهمة؟

لم تكن الظروف التي تمر بها هند الهادي عائق أمامها لإثبات قدراتها، حيث استكملت دراستها بالثانوية العامة دون علم والدها الذي كان يخشى عليها من متاعب الدراسة، ثم التحقت بكلية دار العلوم بجامعة المنيا.

الفتاة العشرينية هي فتاة رياضية محترفة وليس مجرد هاوية، بدأت مسيرتها الرياضية بلعبة رفع الأثقال وهي في مرحلة الثانوية العامة ومع للالتحاق بالمرحلة الجامعية، بدأت رياضة ألعاب القوى، وانضمت للمنتخب المصري لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة كلعبة فردية في لعبة الكرة الطائرة كلاعبة جماعية، واستطاعت خلال مسيرتها حصاد 20 ميدالية في مباريات مختلفة.

هند الهادي

تمارس هند الهادي حاليًا عملها بالبنك الأهلي من جهة وعملها كلاعبة ألعاب قوى في النادي التابع للبنك، وفي النادي المصري كلاعبة كرة طائرة، كما تستكمل دراستها بتحضير ماجستير في الفلسفة بعنوان «أخلاق العاطفة»، ومن المفترض أن ينم مناقشته قريبًا.

هند الهادي

«كلنا ذوي احتياجات»، هكذا أكدت هند الهادي أن ليس هناك أي عائق أمام الإنسان لتحقيق أحلامه، فمريض السمنة يعد من ذوي احتياجات، كذلك ضعيف النظر والمسافر لدولة أجنبية تتحدث بغير لغته ذوي احتياجات، وتقول: «جميعنا أشخاص طبيعيين ولكن لكل منا احتياجات وقدرات تختلف عن الآخر»، مضيفة «أقدر أعمل أي حاجة وبحمد ربنا على الابتلاء، لولاه لما استطاعت تحقيق كل الإنجازات التي حققتها».