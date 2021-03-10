شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بملف إعادة تدوير المخلفات الصلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مراسم توقيع ملحق للعقد الموقع بين كل من محافظة بورسعيد مع شركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات لتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين .

حيث وقع على ملحق العقد كل من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظتين والشركة .

ومن جانبه قال اللواء محمود شعراوى، إن هذا الملحق الخاص بالعقد يأتى تفعيلاً للبرنامج الثانى من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن.

وأضاف «شعراوى» أن الوزارة تسعى للنهوض ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات بكافة المحافظات وعدم تراكم كميات القمامة في المصانع أو خارجها، بالإضافة لعدم الحرق العشوائى للمخلفات والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات من خلال عقود تشغيل متوازنة مع القطاع الخاص المتخصص والتخلص الآمن من المرفوضات بالمدافن الصحية الآمنة لافتا إلى ان هذا ما تقوم به وزارة التنمية مع شركائها من الوزارات في تطوير البنية التحية لمنظومة ادارة المخلفات وضمان التشغيل السليم لها.

وأكد وزير التنمية المحلية، على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى للشارع المصرى والحصول على رضا المواطنين عن المنظومة .

وشدد«شعراوى» على أن تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات يسير على قدم وساق وبأعلى مستوى والعمل على التغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها .

ووجه اللواء محمود شعراوى، بتقديم الشركة لمقترح لعمليات الجمع والنقل مما يساهم في رفع كفاة المنظومة بجميع مراحلها وتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات وتحسين جودة الخدمة بالمحافظتين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج الأول للمنظومة يسير وفقاً للخطة الموضوعة والخاص بتطوير البنية الأساسية والتي تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وكذا المدافن الصحية ومصانع التدوير وإغلاق المقابل العشوائية والتى تتم بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً لملف إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتطويرها تماشياً مع كافة أعمال التطوير، لافتاً إلى الحرص على التخلص الآمن والصحى من كافة المخلفات بنطاق المحافظة، مشيراً إلى تقديم كافة الدعم للمسؤولين عن منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة، بما يضمن تحقيق السلامة والأداء الأمثل في التخلص من المخلفات وحسن استخدامها.

وأضاف المحافظ بأنه يجري تطبيق منظومة آمنة ومحكمة للتخلص من النفايات باستخدام معدات على درجة كبيرة من الكفاءة ومنع تواجد الحرائق أو حدوث أي ضرر صحى للمواطنين، مؤكدا حرصه على الاهتمام بملف التخلص من المخلفات بما يحقق الشكل الجمالى للمحافظة.

وأوضح المحافظ بان استثمارات المصنع تصل إلى 65 مليون جنيه، ويضم خطي إنتاج أحدهما للمخلفات الصلبة والثاني للمخلفات العضوية، مؤكدا ان تشغيل المصنع انهي مشكلة النظافة بالمحافظة، بصورة كبيرة حيث يستوعب يوميا 500 طن من المخلفات الصلبة والعضوية، كما إن الغرض من إنشاء المصنع هو توفير بيئة صحية مناسبة ومنع حرق المخلفات نهائيا، مشيرا إلى أن هناك خط لإنتاج الوقود البديل من المخلفات.

وقال المهندس كريم السبع الرئيس التنفيذى لشركة ريلاينس للإستثمار وإدارة المشروعات عن تقدير الشركة العميق لجهود ودعم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمحافظين وأن الشركة تفخر بما تقوم به في مجال المعالجة والتدوير والتخلص الأمن لما فيه من تأثيرات إيجابية على الوضع البيئى بالمحافظتين، كما تتطلع الشركة بمزيد من التعاون مع الدولة في مجال إدارة المخلفات في ظل الإستراتيجية الجديدة التي تتبناها الدولة.