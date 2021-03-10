شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر لسفير الإمارات: التعاون المشترك ساهم في مواجهة الفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر ، الدكتور حمد سعيد الشامسي، سفير دولة الامارات بالقاهرة، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية.

خلال اللقاء، رحب شيخ الأزهر بالسفير الإماراتي، متمنيًا له التوفيق والسداد خلال فترة خدمته بالقاهرة، مؤكدًا متانة العلاقات بين الأزهر والإمارات، وأن التعاون المشترك ساهم بشكل كبير في مواجهة الفكر المتطرف ومد جسور الحوار بين الشرق والغرب .

من جانبه، أعرب السفير حمد الشامسي، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، مؤكدًا تقدير الإمارات للأزهر الشريف وشيخه، ومشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به شيخ الأزهر في ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والعالمي، والدور الكبير الذي يقوم به فضيلته في بيان الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ونشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل .