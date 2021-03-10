شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع، اليوم الأربعاء، الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، كما تابع إجراءات التطهير والتعقيم التي تقوم بها الكليات عقب كل امتحان.

وأشار رئيس جامعة الأقصر إلى متابعته لسير عملية الامتحانات علي مدار الساعة وذلك للتأكد من التزام كافة الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها من ارتداء للكمامات واستخدام للمطهرات وأدوات التعقيم، وتوافر أجهزة الكشف الحراري والحفاظ على مسافات التباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان.

وصرح رئيس جامعة الأقصر بأن متابعته اليومية لسير عملية الامتحانات تهدف إلى رصد أى سلبيات تعيق انتظام سير الامتحانات أو تؤثر على جودتها ووضع حلول فورية لها وتوفير أقصى درجات الدقة والهدوء داخل وخارج اللجان وتوفير بيئة صحية آمنة تضمن الحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب والقائمين علي عملية الامتحانات.

وأوضح الدكتور محجوب، أنه يتابع وجود الأطقم الطبية بصورة كافية داخل اللجان ومراجعة جاهزية الأدوات والمعدات الطبية المستخدمة وذلك للكشف على أى حالة مرضية وإسعافها فوراً.