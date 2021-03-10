شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد : لجان طبية للمرور على المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء الاجتماع الدورى مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة مستجدات الوضع الصحى وفيروس كورونا المستجد مؤخرا وذلك بحضور مدير مديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والإسعاف والطب الوقائى.

وفى بداية الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد مع اللجنة آخر مستجدات الوضع الوبائى في المحافظة، مطمئنا على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين، مؤكدا أن إجمالى من تلقوا اللقاح ببورسعيد حتى الآن ١٠٢ مواطن، مطمئنا على سير العمل داخل مركز اللقاح ببورسعيد، كما اطمأن على سير العمل بقطاع الاسعاف ببورسعيد وجهود الفرق الطبية في تقديم الرعاية الصحية لمرضى العزل المنزلى.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وتخصيص لجان طبية للمرور المستمر على كافة المدارس بالمحافظة مع بداية الفصل الدراسى الثانى وذلك لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المدارس والمرور مرتين بالأسبوع على كل مدرسة بالمحافظة، ومتابعة الموقف الصحى، وطمأنة الطلاب والمعلمين وتوعيتهم بالاجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس المستجد.

وتناول اللقاء أيضا استعراض جهود مديرية الصحة في تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الجرعة الأولى منها داخل المحافظة وأعداد الأطفال الذين تلقوا التطعيم، مؤكدا على انطلاق الجرعة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الفترة من ٢٨ مارس حتى ٤ أبريل ببورسعيد، مشيرا للتطور الطبى الذي حققته بورسعيد مؤخرا وجودة تقديم الخدمات الطبية والصحية المواطنين، مشددا على أهمية توعية المواطن بجهود الدولة على أرض بورسعيد في القطاع الصحى ومواجهة الشائعات التي تستهدف النيل من خطط الدولة.

من جانبهم، وجهت لجنة إدارة أزمة كورونا الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه ومتابعته المستمرة للموقف الصحى بالمحافظة، وتذليل كافة العقبات من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن.