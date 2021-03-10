شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة قضايا الدولة» تهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل المستشار دكتور ابو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والسادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، التي كانت معجزة إلهية لرسول الانسانية محمد صلى الله عليه وسلم تأييدا وتكريمًا لنبيه، سائلين المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على سيادته والشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.