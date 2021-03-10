شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية» يتابع التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفى السعديين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بمتابعة التشغيل التجريبي لقسم جراحات الأورام الجديد والعلاج الكيماوي بمستشفي السعديين المركزي، بحضور النواب خالد مشهور، وأحمد البنا، والمساهمين في تجهيز القسم الجديد، والذي يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويشتمل على وحدة عناية مركزة بقوة ٥ أسرة لما بعد جراحات الأورام السرطانية، ووحدة للعلاج الكيماوي ملحق به غرفة لتحضير العلاج، وغرفة للكشف الطبي، بتكلفة تقديرية تقارب مليون جنيه.

وأطمأن وكيل الوزارة على الحالة الصحية لمرضي الأورام بالقسم الجديد، يرافقه أساتذة الأورام بكلية الطب جامعة الزقازيق، الدكتور ماهر عيداروس والمشرف على علاج الأورام بالقسم الجديد، والأستاذ الدكتور طه عبدالوهاب والمشرف على جراحات الأورام بالمستشفي، ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، ومدير مستشفى السعديين، حيث تم بدء التشغيل التجريبي للقسم بإجراء ٤ عمليات جراحية لاستئصال أورام سرطانية بالكلي، والغدة الدرقية، والثدي، وورم عظمي، وهي جراحات كبري وذات مهارة.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة لصالح المواطنين، موجهاً بتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة بالقسم الجديد، والتأكيد على التدريب الجيد لجميع الفرق الطبية بالقسم، ومقدماً الشكر والتقدير لجميع المشاركين والقائمين على هذا العمل، لخدمة مرضي الأورام بالمحافظة.