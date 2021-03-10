شكرا لقرائتكم خبر عن «المتيني» يكرم الطلاب المشاركين في فاعليات التربية العسكرية وقوات الدفاع الشعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورعبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب18 من طلاب وطالبات الجامعة، تقديراً لمشاركتهم الفعالة في مختلف الفاعليات التي تشارك بها الجامعة ممثلة في إدارة التربية العسكرية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري تحت إشراف العقيد أحمد عبدالجواد علام مدير إدارة التربية العسكرية.

وفي كلمته للطلاب أشاد «سعود» بدور إدارة التربية العسكرية في تنمية روح الولاء والإنتماء بين شباب الجامعة، لافتًا إلى أهمية دور الشباب في بناء الوطن في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها. وأضاف أن الدولة المصرية تثبت يوماً بعد يوم قدرتها على الاستمرار في البناء والتطوير برغم ما يشهده العالم من تحديات.

و أكد أن المؤسسة العسكرية دائماً تقدم المثل والقدوة التي يحتذي بها، مؤكداً أن جهود الطلاب ومشاركتهم في مختلف الفاعليات الوطنية تثبت أنهم قادرين على تحمل المسئولية، فبرغم ضغوط الدراسة إلا أنهم حريصون على المشاركة بفاعلية ووطنية.