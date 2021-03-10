شكرا لقرائتكم خبر عن ختام أنشطة قافلة الهلال الأحمر بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر المصرى فعالياتها بالشيخ زويد بعد 3 أيام من العمل المتواصل للكشف على المرضى واجراء الفحوص والتحاليل الطبية بالمجان بالتنسيق مع مديرية الصحة وفرع الهلال الأحمر بالمحافظة .

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن القافلة قدمت خدماتها الطبية المتنوعة لنحو 1300 حالة بمركز ومدينة الشيخ زويد وذلك تحت رعاية كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، وبحضور طارق محمد عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد ، ايهاب بكير سكرتير عام مجلس مدينة الشيخ زويد ، والدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد .

وأشار الى أن القافلة ضمت عددا من التخصصات الطبية .. حيث قامت بالتوعية وتوقيع الكشف الطبى واجراء التحاليل والفحوصات وتقديم العلاج اللازم بالمجان .. علاوة على الاحالة لاجراء العمليات الجراحية وعمل النظارات الطبية .

ومن جانبه .. أعلن الدكتور محمد حسن مدير الادارة الصحية بالشيخ زويد، أن القافلة قدمت خدماتها للمواطنين من خلال 3 وحدات صحية بالمدينة والقرى التابعة .. حيث تم اجراء الكشف الطبى على نحو 750 حالة فى تخصصات : باطنة ، أطفال ، عظام ، رمد ، أنف وأذن وحنجرة ، نساء ، وجراحة .. وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا .. الى جانب إجراء نحو 150 تحليلا ، وفحص نحو 120 حالة صحة مرأة ، و 205 حالات أمراض مزمنة .. علاوة على احالة عدد ٢٩ حالة لإجراء عمليات جراحية ، و٣١ حالة أخرى لعمل نظارة طبية .

وأضاف أنه جارى التنسيق لتقديم نفس الخدمة الطبية والتوعية لأهالينا فى باقى القرى والتجمعات .

ومن جهة أخرى .. تم على هامش عمل القافلة قيام متطوعو الهلال الأحمر المصرى بتنفيذ برنامج تثقيفي وترفيهى للأطفال وللتوعية بأهمية النظافة وتوضيح الطريقة الصحيحة لغسل الأيدى بالكحول أو بالماء والصابون ، وكيفية ارتداء الكمامات بطريقة سليمة ..كما قامت كل من : الدكتورة ايناس كمال مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، نادية نجيب مشرفة نوادى المرأة بادارة الشيخ زويد الصحية ، أمل مصطفى مسئولة الإعلام بالإدارة ، وحنان الجوهرى مشرفة الرائدات الريفيات بعقد ندوات ولقاءات تثقيفية وتوعية للمواطنين عن المبادرات الصحية للكشف المبكر للأمراض وفقا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للحماية من الأمراض .. كما تم التأكيد على ضرورة الإلتزام بالأساليب الاحترازية وتطهير الأيدى وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى للحفاظ على سلامة الجميع .

وتم توعية المرأة بأهمية تأجيل الإنجاب فى هذه المرحلة الصعبة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، وعن وسائل تنظيم الأسرة وخاصة طويلة المفعول مثل اللولب والكبسولة .