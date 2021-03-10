شكرا لقرائتكم خبر عن حبس الشابين المتهمين بقتل طالب بالغردقة وإخفاء جثته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت نيابة الغردقة باشراف المستشار علاء فرج المحامي العام لنيابات البحر الاحمر حبس الشابين المتهمين بقتل طالب والقاء جثته بمنطقة جبلية بالغردقة لمدة ٤ ايام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية وقاما المتهمان بتمثيل ارتكاب الجريمة.

كانت أجهزة الأمن بالبحر الاحمربرئاسة اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الحنائية والعميد علاء صابر رئيس المباحث قد كشفت غموض العثور على جثة طالب ثانوي بمدينة الغردقة وتبين من التحريات أن صديق المجنى عليه الأول ونجل عمه وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم.

تلقى ضباط قسم ثان الغردقة بلاغًا بالعثور على جثة طالب، 18 سنة، بالمنطقة الجبلية المتاخمة لمنطقة حفر الباطن وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع، وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحر الأحمر، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من طالب، 19 سنة، صديق المجنى عليه، ونجل عمه، 20 سنة.وباستهدافهما بمأمورية، تم ضبط الأول وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وقرر بعقده والثانى العزم على التخلص من المجنى عليه لوجود خلافات مالية بين المتهم الثانى والمجنى عليه لاقتراض المتهم مبلغا ماليا من المجنى عليه ولم يقم برده، فقام المتهم الثانى بإيهام المجنى عليه بعثوره على كمية من مخدر الحشيش وإخفائها بالمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، وطلب منه الذهاب معه لإعطائه نصيبه منها نظير المبلغ المالى واصطحبه لمكان العثور ولدى وصولهما طلب المتهم الثانى من المجنى عليه الحفر بذات المكان لاستخراج المواد المخدرة، وأثناء ذلك قام المتهم بخنقه فأودى بحياته واستوليا على هاتفى محمول كانا بحوزة المجنى عليه وفرا هاربين حتي تم القاء القبض عليهما.