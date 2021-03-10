شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تطعيم ٣٠٠ من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فاعليات تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد كوفيد١٩ بالمحافظة، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وذلك بمكتب صحة ثان التابع للإدارة الصحية بالزقازيق.

قام وكيل الوزارة بالتأكد من إتباع المواطنين لخطوط السير المحددة، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، مشيراً إلى أنه تم تطعيم ٣٠٠ مواطن بالمحافظة بلقاح كورونا حتي الآن، بخلاف تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات الصحة والجامعة والبالغ عددهم ٢١٦٨ فرد حتي الآن، وثمن المواطنين الدور الذي تقوم به الدولة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، معربين عن سعادتهم وتقديرهم للجهود المبذولة، لصالح المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.