شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا النقل والسياحة يبحثان تشغيل العبارة البحرية بين الغردقة وشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين السياحيين وقيادات الوزارتين. حيث تم مناقشة عدة موضوعات في مقدمتها تشغيل عبارة بين شرم الشيخ والغردقة.