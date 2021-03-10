شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحسنة يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة الأربعاء، اجتماعًا حضره رؤساء وسكرتيري القرى على مستوى مركز ومدينة الحسنة بحضور المهندس أحمد عبد الحليم سالمان نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة ومديرى الإدارات، حيث تم عرض التطورات داخل كل قرية على حدة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة التواصل المستمر مع القيادات المحلية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تطويرها إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات.

وأكد رئيس مدينة الحسنة على ضرورة التواصل المستمر لتقديم وتوصيل أفضل خدمة للمواطنين طبقا للوائح والقوانين ، والتنبية بالإلتزام بالضوابط داخل كل قرية من ناحية الحيز العمراني وعدم إنشاء أو القيام بأي أعمال بناء دون ترخيص من مجلس المدينة إلى جانب ضرورة متابعة توزيع المياة وتنفيذ البرامج المقررة للمياه لتوصيها للمستحقين من الأهالى وكذا متابعة ترشيد الكهرباء داخل كل قرية لضبط الإستهلاك العالى للكهرباء ترشيدًا للطاقة وللحفاظ على إنطلاق التيار واستمراره داخل المنازل.

وشدد رئيس مدينة الحسنة على ضبط حضور العاملين بالوحدات المحلية والإدارات الخدمية من تعليم وصحة وتضامن وشباب ورياضة وتموين وغيرها بالمرور واستمرار المتابعة لضبط العمل والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي في مختلف المجالات مع ضرورة الإلتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين

من جهة أخرى، قام أسامة أحمد محمد عفش رئيس مدينة الحسنة برفقته المهندس محمد نوار مدير الإدارة الهندسية ومصطفى إسماعيل مدير التخطيط بجولة تفقدية بقريتة القسيمة والمنبطح لمتابعة أعمال الخطة الإستثمارية ٢٠٢٠/٢٠٢١ القائمة بالقريتين ومتابعة أعمال الكهرباء والطرق ، ومنها تركيب محولات جديدة وأعمدة جديدة وكشافات إنارة وكذالك تطوير ميدان القسيمة من توسيع مزدوج ورصف وبلدورات وإنترلوك حيث تم التنبية على المقاولين المسؤولين بإعادة الشىء لأصله فور الانتهاء من الأعمال.

والتقى رئيس المركز والمدينة أثناء الجولة بعدد من الأهالى واستمع إلى بعض المشاكل والمعوقات ومقترحات الحلول