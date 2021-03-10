شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تناقش آليات تطوير المراكز التكنولوجية وتعميم بوابة خدمات المحليات بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، علي الاهتمام بملف المراكز التكنولوجية و العمل على وضع خطة محددة لتنفيذ عمليات التطوير لها لتحقيق معايير الجودة والشفافية و القضاء على القصور والفساد الإدارى ، وذلك خلال اجتماعها مع المشرف على مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية و مدير المشروع بالوزارة و السادة رؤساء الوحدات المحلية و مديرى الادارات الهندسية و المراكز التكنولوجيه و مشغل النظام بقسم التنظيم و مشرفى النظام بالوحدات المحلية التى يتوافر من خلالها خدمات المراكز التكنولوجية. .

وتناول الاجتماع شرح تفصيلى للتعديلات التى تمت بطلبات التصالح و كذلك توضيح كيفية استخراج شهادة وحدة المتغيرات المكانية من المنظومة و التحديثات التى تمت على المنظومة خلال الفترة السابقة، كما تم بحث آليات تطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لرفع مستوى الخدمات و المعاملات الحكومية المقدمة للمواطنين لتحقيق معايير الجودة و تفعيل منظومة الشباك الواحد.