شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: الإسراء والمعراج معجزة إلهية يعجز العقل البشرى عن تصورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدا أنها معجزة إلهية يعجز العقل البشرى عن مجرد تصورها.

وأضاف فضيلة شيخ الأزهر خلال تدوينة له عبر حساباته الشخصية على «فيسبوك وتويتر»، أن الله تعالى قد اختص فى هذه المعجزة نبينا محمدًا ﷺ بمناقب لم تُمنح لأحدٍ غيره، حيث أُسرِى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفيها أمَّ الأنبياء؛ لتكون الرحلة شاهدةً على أفضليته ﷺ على سائرِ الخلق، وفيها فُرِضت الصلوات الخمس تكريمًا للمسلمين.

واختتم فضيلة الإمام الأكبر تدوينته داعيا "اللهم إنَّا نُشهدك بأن نبيَّنا محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم نبى الرحمة والسلام قد أدَّى الأمانة، وبلَّغ الرسالة، وتركنا على المحجَّة البيضاء، فاللهم اجعلنا ممَّن اهتدى بهديه واتبع سنَّتَه، وارزقنا شفاعته، يا أرحمَ الراحمين.