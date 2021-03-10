شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: السيسى حقق حلم المرأة لتكون قاضية فى مجلس الدولة بعد 72 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يؤمن بتمكين المرأة المصرية فى كل مجال وكل مكان، قائلة "الرئيس السيسى حقق حلم للمرأة طالبت به منذ 72 عاما".

وقالت رئيسة المجلس - عبر حسابها الرسمى على الفيس بوك بمناسبة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاستعانة بالمرأة فى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة - إن عائشة راتب أول سفيرة وأول وزيرة شئون اجتماعية فى مصر، قدمت للحصول على منصب قاضية فى مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية فى مصر) فى عام 1949 ورُفضت لكونها سيدة، وقال رئيس الوزراء وقتها حسين سرى باشا "إن وجود قاضية امرأة فى ذلك الحين ضد تقاليد المجتمع"، فقامت برفع دعوى ضد الحكومة لانتهاك حقوقها الدستورية.

وأكدت أن قضيتها تعتبر الأولى من نوعها فى مصر، وقد اعترف رئيس مجلس الدولة عبد الرزاق السنهورى بأنها خسرت القضية لأسباب سياسية وثقافية وليس بناءً على القانون المصرى أو الشريعة.

وتابعت مرسى رئيسة المجلس قائلة "إنه بعد 72 سنة نجد إرادة سياسية واقتناع كامل أنه حق للمرأة المصرية .. 72 سنة عمر الرحلة.. 72 سنة من المطالبات لأخذ الحق لمن يستحق".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، قد أصدر توجيهات للمستشار عمر مروان وزير العدل بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة فى هاتين الجهتين تفعيلاً للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملا.