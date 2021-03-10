شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الخليج 365 على انستجرام تصل إلى 9 ملايين متابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لريادة ”الخليج 365” وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية، تخطت صفحة ”الخليج 365” على تطبيق انستجرام لـ9 ملايين متابع، لتؤكد الأرقام ثقة قراء مصر والوطن العربى فى المؤسسة وإصداراتها وما تقدمه من محتوى شامل وجذاب وفق أعلى مستويات الدقة والمصداقية واحترام حق القارئ فى المعرفة.

يأتى هذا النجاح الجديد ليُكمل مسيرة شاملة من التوسع والإنجاز المهنى والإعلامى، تحققه الخليج 365 عبر تطوير آليات عمل غرفة الأخبار وإنتاج المحتوى، وإطلاق تليفزيون الخليج 365 وعدد من المنصات، وهو ما يُلاقى قبولا وثقة دائمين من قراء ”الخليج 365” ومتابعيه على مدى سنوات طويلة من التفوق والنجاح، انطلاقا من تقديم أفضل الخدمات الإخبارية المعتمدة على الدقة والسرعة فى الوقت ذاته.



صفحة الخليج 365 على إنستجرام

وبهذه الخطوة، ومع تزايد عدد قراء ومتابعى موقع وصفحات ”الخليج 365” على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، فإن الصحيفة والموقع يؤكدان من جديد صدارتهما وتفوقهما على كافة المواقع المصرية والعربية سواء الإخبارية أو المواقع المتخصصة، وأيضًا التفوق الكاسح من خلال الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تقدم الخدمات الإخبارية الشاملة، والمواد التحليلية والمعرفية والترفيهية، واضعة مصلحة القارئ وثقته واحترامه فى المقام الأول.

الطفرة التى شهدتها حسابات ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأشهر الماضية، وتنامى أعداد متابعيها يوما بعد يوم، تؤكد ثقة القراء فى المؤسسة الصحفية الأولى مصريا وعربيا، وإدراك المتابعين لحجم الجهد والكفاءة فى إعداد محتوى يلبى تطلعاتهم فى المعرفة والمواكبة الإخبارية والتثقيف وإشاعة قيم التنوير، وبدورها تعاهد المؤسسة قراءها ومتابعيها على مواصلة مسيرتها الناجحة، واضعة حقهم فى المعرفة والوصول إلى الأخبار والمعلومات والمواد التحليلية فى المقام الأول دائما.