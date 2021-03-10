شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يرصد لحظة ضبط المتهم بالتحرش بطفلة فى المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد فيديو لمداهمة الأجهزة الأمنية، لمكان اختباء المتهم بالتحرش بطفلة بمنطقة المعادى، أثناء تواجده بمسكن صديقه بمنطقة الدرب الأحمر، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته للنيابة التى تجرى التحقيقات معه.

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها الموسعة مع المتهم بالتحرش بطفلة فى مدخل عقار بمنطقة المعادى، وذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض عليه أمس الثلاثاء، عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يرصد الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهدة على الواقعة، والتي قامت بكشفها بكاميرات المراقبة أثناء عملها في معمل تحاليل داخل العقار الذي وقعت بداخله الواقعة.

وشهدت الشاهدة بأنها كانت داخل معمل التحاليل الذي تعمل به، وفوجئت بقيام رجل يرتدى بدلة بالدخول إلى مدخل العقار الكائن به المعمل، ثم دخلت خلفه طفلة، واستدرج هذا الشخص الفتاة إلى أحد أركان مدخل العقار ولامس أجزاء من جسدها.

وأشارت إلى أنها خرجت على الفور لوقف هذه الواقعة، وعندما واجهته أنكر ما فعله، إلا عند مواجهته بوجود كاميرات مراقبة قام بالانصراف على الفور.

ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة التي بدأت في استجواب المتهم مساء أمس باتخاذ قرار بشأنه خلال ساعات.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد نجحت في ضبط المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، حيث كان التحرك سريعا وعاجلا من رجال المباحث، وباحترافية شديدة، رغم ندرة المعلومات نجح رجال المباحث في تحديد هوية المتهم وضبطه.

المتهم الذي ظهر بجريمته النكراء، حاول التخفي والهروب بعد ارتكابه للجريمة، إلا أن يد الأمن طالته سريعًا، ونجحت في ضبطه، خلال ساعات قليلة من وقوع الجريمة، الأمر الذي لاقى استحسان الأهالي، حيث تبارى جموع المواطنين بتقديم الشكر لوزارة الداخلية عقب الإعلان عن ضبط المتهم.

من جانبها كلفت "النيابة العامة" "خط نجدة الطفل" باتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت "النيابة العامة" بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.