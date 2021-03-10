شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد عمر ياسر: فخور ببطولة ابنى وحياته متغلاش على مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر عبد العظيم، عميد كلية التربية الرياضة بجامعة الزقازيق الأسبق، ووالد الشهيد النقيب عمر ياسر معاون مباحث مركز أبوحماد بالشرقية، الذى استشهد خلال تأدية واجبه الوطنى فى يوم 27 رمضان عام 2019 ، والمعروف بشهيد "ليلة القدر"، أنه يفتخر بابنه وبأنه لم يتخاذل عن تأدية عمله فهو مثال للضابط الكفء، موضحًا أن مصر بلد عظيمة بسواعد أبنائها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وستحقق نهضتها وتتغلب على الإرهاب .

وأكد أنه تم تكريمه فى عيد الشرطة العام الماضى، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكره الرئيس وزوجته والدة الشهيد أثناء التكريم، وقال لهما: "عمر ابننا كلنا وابن مصر كلها.. ومصر عمرها ما هتنسى أولادها اللى ضحوا بأرواحهم علشانها"، كما سألنا كأسرة: "أنتم محتاجين حاجة وكررها أكثر من مرة فوجهنا له جزيل الشكر على التكريم واهتمامه بالشهداء وأسرهم".

وتابع والد الشهيد: شكرت الرئيس وقلت له: احنا قدمنا "عمر" فداء لمصر، ومصر تستحق، مضيفا، أنه يفتخر بلقب والد الشهيد، لأن عمر عاش عمرة بطل واستشهد وهو بطل لم يتخاذل عن تأدية واجبه، قائلا: "مصر غالية لذلك قدمت لها أغلى ما عندى وهو نجلى".

وأشار إلى أن عمر كانت رغبته الالتحاق بكلية الشرطة، رغم معارضة والدته له بعد الثانوية العامة، ودخل كلية العلاج الطبيعى، وحصل على تقدير جيد جدا بالفرقة الأولى، لكنه كان مصر على تحقيق حلمه وخدمة بلده وبالفعل قدم للشرطة، وكان من أوائل الكلية دفعة 2015، وعمل لفترة بقسم أول ثم صعد للعمل للمباحث لكفاءته وتفانيه فى العمل.

واستشهد النقيب عمر ياسر معاون مباحث أبو حماد، ليلة 27 رمضان الماضي، حيث خرج على رأس قوة من الشرطة قبل آذان الفجر، بعد تلقية بلاغًا بقيام عناصر إجرامية بسرقة سيارة من مواطن بالإكراه، وخلال مطاردته للمجرمين، وتبادل إطلاق النار بطريق "بلبيس- أبوحماد"، أصيب بطلقة استشهد على إثرها.