شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: استعادة أركان الدول تقوض خطر الإرهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، برنارد إيمييه، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجى الفرنسى، وذلك بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول استعراض التعاون الثنائى الأمني والعسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية خاصةً مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد الرئيس السيسى، أن استعادة أركان الدول التي تعاني من أزمات يقوض خطر الارهاب ويحقق الأمن لسائر المنطقة.