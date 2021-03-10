شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن الحوافز المقترحة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تمت ‏الموافقة على برنامج الحوافز المقترحة التى ستمنح للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ‏وذلك للاختيار من بين البدائل المطروحة به، سواء فيما يتعلق بالحصول على بدل السكن، أو بدل ‏الانتقالات، وكذا ما يخص الاشتراك في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم استعراض ‏الموقف التنفيذى لمختلف الخدمات التى سيتم إتاحتها بالعاصمة والمناطق المحيطة بها‎.‎

ففيما يتعلق بالوحدات السكنية المقرر طرحها للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم ‏إقامتها ضمن مشروع "سكن مصر" بمدينة بدر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 9024 وحدة ‏سكنية بإجمالي 376 عمارة، بمتوسط مساحة تصل إلى 118م2، فقد وافق مجلس الوزراء على برنامج دعم ‏وتيسيرات للموظفين الراغبين فى الحصول على هذه الوحدات، كما تمت الموافقة على تيسيرات فى السداد ‏للراغبين من الوظائف العليا فى الحصول على وحدات سكنية بالحي السكني‎ "R3" ‎بالعاصمة الإدارية ‏الجديدة‎.‎

وفى حالة عدم رغبة الموظف المنتقل فى الحصول على وحدة سكنية فى نطاق المدن الجديدة المحيطة ‏بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيقتصر الحافز المالى على حصوله على بدل انتقال يستخدم لسداد تكلفة ‏التنقلات‎.‎

وتمت الإشارة، إلى أن منح الحافز المالي للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يخضع لعدد ‏من الضوابط، ومن المقرر أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحديد موعد طرح وحدات ‏المشروعات المختلفة، على أن يقتصر الطرح على الموظفين المنتقلين فقط‎.‎

كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لمختلف المرافق والشبكات الخاصة بمشروع سكن الموظفين بمدينة ‏بدر، حيث وصلت معدلات الإنجاز الكلية للمرحلة الأولى من مشروع سكن الموظفين بمدينة بدر إلى نحو ‏‏95‏%.

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وفيما يتعلق بالاشتراك فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافق المجلس على إقرار خصم بنسبة ‏‏50% على قيمة العضوية بالمدينة، وذلك لصالح الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة‎.‎

وتمت الإشارة، فى هذا الصدد، إلى أن المدينة الرياضية مقامة على مساحة تصل إلى 93 فداناً، وتتكون ‏من صالة مغطاة تتسع لنحو 7000 مقعد، هذا بالإضافة إلى ملاعب مكشوفة، وصالة للألعاب القتالية، ‏وصالة لذوى الاحتياجات الخاصة، إلى جانب صالة للجمباز، ومجمع حمامات السباحة، ومبنى الاسكواش‎. ‎

كما تتضمن المدينة ملعب كرة قدم رئيسي، وثلاثة ملاعب كرة قدم تدريبية، وعدد 10 ملاعب كرة قدم ‏خماسي، إلى جانب مبنى ملعب التنس الرئيسى، و 8 ملاعب تنس للتدريب، بالإضافة إلى 3 كافيتريات، ‏ومنطقة ألعاب للاطفال‎.‎

وحول الخدمات الرئيسية المتاحة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمت الإشارة إلى ‏مجموعة الخدمات التى تنفذ بمنطقة إسكان الموظفين بمدينة بدر، مشروع "سكن مصر"، والتى تتضمن إقامة ‏حضانتين، ووحدتين صحيتين، ومدرستين للتعليم الأساسي، إلى جانب إقامة مدرسة للتعليم الثانوى، وسوق ‏مركزية، بالإضافة إلى ثلاث أسواق صغيرة نموذج 8 محلات، وكذا تنفيذ مخبزين، وملعب خماسي، كما تم ‏التطرق إلى مبانى الخدمات الرئيسية الموجودة بمدينة بدر، ومدى قربها من منطقة سكن الموظفين‎.‎

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الخدمات الموجودة فى نطاق الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ‏والأحياء السكنية‎.‎

كما تم التطرق إلى وسائل النقل الجماعى لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، حيث تمت الإشارة إلى أنه ‏تم الانتهاء من إعداد خطة شاملة لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية بعدد 16 حزمة، تضم 48 خطاً، ‏بإجمالى 192 أتوبيساً، سيتم تنفيذها على مراحل، وذلك من خلال نقاط تجمع رئيسية للركوب بإقليم القاهرة ‏الكبرى، إلى جانب تسيير خطوط نقل جماعى لربط مدينة بدر "منطقة سكن الموظفين" بالعاصمة الإدارية ‏الجديدة، هذا بالإضافة إلى مشروعات النقل الجماعى الجارى تنفيذها تيسيراً لحركة التنقلات، ومنها مشروع ‏القطار المكهرب، ومشروع "مونوريل" العاصمة‎.‎

وحول المنشآت التعليمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمت الاشارة إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس الحكومية، ‏فإنه يوجد بالحى السكنى الثانى مقر للمدرسة المصرية اليابانية، وكذا مدرسة رسمية للغات، وأخرى تجريبى، ‏كما توجد مجموعة من المدارس الخاصة فى منطقة الحى السكنى الثانى أيضاً، هذا إلى جانب عدد من ‏الجامعات الموجودة فى نطاق إقليم شرق القاهرة، والتى يصل عددها إلى نحو 20 جامعة بعدد 7 مدن على ‏مستوى الإقليم، تمثل مختلف الأنماط ما بين الحكومية، والخاصة، والدولية. ‎