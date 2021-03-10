شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات وأمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الخميس 11 مارس 2021 إلى الثلاثاء 16 مارس 2021، حيث تشهد البلاد غدا انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل:

- يوم الخميس 11 مارس:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية) على فترات متقطعة (30 % تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من (2.5 : 3.5 متر).

يوم الجمعة 12 مارس:

أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة (40% تقريبا).

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وارتفاع الموج من (3 : 4 متر)

- يوم السبت 13 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- الأحد 14 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- يوم الإثنين 15 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

- الثلاثاء 16 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .