شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 2.2 مليون حالة وفاة بكورونا بدول تتعدى نسبة السمنة بها أكثر من نصف شعوبها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع، مجلس الوزراء اليوم، وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية من القطاع الخاص، وأن يكون لهم أولوية فى الحصول على التطعيم، إيماناً بدورهم الهام والمحورى فى تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس، وهو ما أكدت عليه وزيرة الصحة، مشيرة إلى الاهتمام بتطعيم العاملين فى القطاع الطبى بوجه عام، فهم على أجندة الأولويات.
جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الجهود المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والذى تناولت خلاله أيضا موقف توريد اللقاحات من خلال مبادرة "كوفاكس"، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بشركة "أسترازينكا"، مما أسفر عنه البدء فى إجراءات توريد الشحنة الأولى من اللقاح.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد، المستجدات العالمية لمواجهة جائحة "كورونا"، وآخر التقارير العالمية فى هذا الشأن، مسلطة الضوء على التقرير الذى تناول علاقة السمنة بزيادة نسب الوفاة نتيجة الاصابة بفيروس "كورونا"، موضحة أن أحد هذه التقارير تضمن مجموعة من الدراسات التى أجريت على مستوى العالم والتى أوضحت أن 2.2 مليون من أصل 2.5 مليون حالة وفاة نتيجة لفيروس "كورونا" المستجد كانت بالدول التى تتعدى نسبة السمنة بها أكثر من نصف شعوبها بنهاية فبراير 2021.
واستعرضت الوزيرة، إجراءات التأمين الطبى لبطولة كأس العالم للرماية، حيث تم إجراء مسحات لجميع المشاركين من اللاعبين والإداريين واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق وذلك كل 72 ساعة.
من جانب آخر، أشارت الدكتورة هالة زايد إلى جهود تطوير منظومة التعليم الطبى المهني، والتى تضمنت إطلاق منصة التعليم الإلكترونى للزمالة المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى والشراكة مع منصة INCISION وELSEVIER، وأوضحت أن المنصة من شأنها إعداد كوادر قيادية شابة بوزارة الصحة، وتطوير نظام تكليف وتدريب الأطباء، وتوفير وسائل النشر الأكاديمى والبحثي، فضلاً عن إتاحة متابعة المسار التدريبى للمتدربين، وفتح قنوات اتصال بينهم وبين المدربين والمجالس العلمية.