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الحكومة توافق على التعاقد مع "إى فاينانس" لتطوير صندوق تمويل شراء مركبات نقل

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعاقد صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع ‏لوزير المالية، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" لمدة 3 سنوات؛ لتقديم خدمات ‏منظومة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، التي وجه بتنفيذها رئيس ‏الجمهورية؛ حيث ستقوم الشركة، بموجب هذا التعاقد، بتطوير الموقع الإلكتروني للصندوق، وإجراء عمليات ‏الربط مع شركاء المبادرة التنفيذيين المعنيين.‏

 

كان مجلس الوزراء، قد وافق فى اجتماعه اليوم أيضا على على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، يتعلق ‏بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ‏ينص مشروع القرار على إضافة كلية الألسن إلى جامعة الفيوم، وذلك في إطار الحرص على تمكين الشباب ‏من الاطلاع، ومعايشة حوار الحضارات، وقبول ثقافة الآخر، وتفعيل آليات تبادل هذه الثقافات والاستفادة ‏منها، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة في مجالات: اللغة، والأدب، والترجمة، إضافة إلى تأهيل ‏كوادر مؤهلة لسوق العمل، وإثراء الحياة الفكرية، والثقافية، والأكاديمية بالمجتمع.‏

 

 

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اجتماع الحكومة الأسبوعى (2)
 

 

اجتماع الحكومة الأسبوعى (3)
 

 

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اجتماع الحكومة الأسبوعى (5)
 

 

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اجتماع الحكومة الأسبوعى
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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