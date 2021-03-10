شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على أحمد شفيق و2 آخرين فى اتهامهم بإهدار المال العام 7 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، حجز محاكمة أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"جمعية خدمات مصر - حديقة الأسرة"، لجلسة 7 أبريل المقبل، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد وأمانة سر محمد خميس .

جدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.