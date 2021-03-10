شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بضرورة تطعيم أطقم القطاع الخاص الطبية بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال اجتماع، مجلس الوزراء اليوم، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة الاهتمام بتطعيم الأطقم الطبية ‏من القطاع الخاص، وأن يكون لهم أولوية في الحصول علي تطعيم فيروس كورونا، إيماناً بدورهم الهام والمحوري في تقديم ‏الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس، وهو ما أكدت عليه وزيرة الصحة، مشيرة إلي الاهتمام بتطعيم ‏العاملين في القطاع الطبي بوجه عام، فهم علي أجندة الأولويات.‏

‏ جاء ذلك خلال عرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الجهود المبذولة لمواجهة فيروس ‏‏"كورونا"، والذي تناولت خلاله أيضا موقف توريد اللقاحات من خلال مبادرة "كوفاكس"، مشيرة إلي أنه تم ‏التوقيع علي الاتفاقية الخاصة بشركة "أسترازينكا"، مما أسفر عنه البدء في إجراءات توريد الشحنة الأولى من ‏اللقاح.‏















































