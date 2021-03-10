شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتابع التركيبات بمحطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سيد عبد القادر، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية الأربعاء، أعمال التركيبات بمحطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والمعمل الخاص بها وذلك لمتابعة سير الأعمال والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني

وقال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية في تصريحات له، إن الطاقة الشمسية تعتبر من أهم المصادر المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ولذلك ستمثل هذه المحطة نقلة كبيرة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي بالجامعة مما يؤهلها لتكون واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط.