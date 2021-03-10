شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تموينية مكثفة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة المتابعة التموينية بمكتب محافظ كفر الشيخ برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، حملات للمرور على أسواق «بلطيم، برج البرلس ،الرياض، سيدي سالم، الحامول، بيلا» لضبط المخالفين من التجار، وتمكنت الحملات من تحرير 27 محضراً متنوعاً، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع، وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والإدارات التموينية، والصيدليات بدائرة المحافظة لمتابعة سير العمل بها، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تمكنت الحملات من ضبط 11 مواطناً من أصحاب الصيدليات بمدينة بلطيم، وبرج البرلس، سيدي سالم، الحامول، والكراكات، ومدينة بيلا، وذلك لحيازتهم وعرضهم مستلزمات منتهية الصلاحية، وعدد من المخالفات ومنها حيازة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وعدم تعيين مدير مسؤول للصيدلية، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة من ضبط مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر لأصحاب المحال لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وضبط كميات من السردين منتهي الصلاحية بمصنع بسيدي سالم.

وكلف محافظ كفرالشيخ بإخطار مديرية التموين بكفرالشيخ مخاطبة إدارات التموين الفرعية المنوه عنها بالتقرير ،لتحصيل فروق الأسعار المستحقة، مكلفاً وكيل وزارة التموين بمتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين وتصرفات النيابة العامة النهائية في الوقائع المضبوطة، كما كلف المتابعة التموينية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الجهات المعنية لصالح تحسين جودة الحياة للمواطن.